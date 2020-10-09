Методические основы создания общего рынка газа в ЕАЭС должны быть готовы до конца года

Методологические основы создания общего рынка газа в Евразийском экономическом союзе должны быть готовы до конца этого года. Как сообщает «Арменпресс», об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване.

Головченко вначале подчеркнул важность формирования общего энергетического рынка, отметив, что первый этап создания общего рынка газа - формирование методической, организованной базы. “Он должен быть готов к концу года”, - сказал он.

По его словам, отчет о проделанной работе будет представлен главам государств-членов ЕАЭС на ведомственном уровне, после чего будет принято решение о переходе ко второму этапу.

Заседание Евразийского межправительственного совета прошло 9 октября в Ереване в узком и расширенном составе. Во встрече приняли участие премьер-министры Армении, России, Беларуси, Казахстана и председатель Коллегии ОБСЕ Михаил Мясникович.

Анна Григорян