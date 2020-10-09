В Ереване начинается заседание Евразийского межправительственного совета.

В Спортивно-концертном комплексе им. К. Демирчяна премьер-министр Армении Никол Пашинян встречает гостей.

Во встрече в узком составе примут участие главы правительств 4 стран-членов Евразийского экономического союза и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

С армянской стороны на заседании участие примет премьер-министр Никол Пашинян, с российской стороны - премьер-министр Михаил Мишустин, из Беларуси - премьер-министр Роман Головченко, из Казахстана - премьер-министр Аскар Мамин.

До начала заседаний премьер-министры стран-участниц и Михаил Мясникович примут участие в церемонии фотосъемок. Запланирована и встреча в расширенном составе.

6 октября стало известно, что премьер-министр Кыргызстана Губатбек Боронов подал в отставку. Страна представлена на уровне посла.