МИД Армении и Азербайджана приглашены в Москву. Кремль

Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением по Нагорному Карабаху, призвав к прекращению боевых действий по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными, а также пригласил глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для консультаций при посредничестве главы МИД РФ.

Арменпресс представляет текст заявления президента Российской Федерации Владимира Путина:

«После серии телефонных переговоров с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президент России обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям с целью обмена телами погибших и пленными.

Для проведения консультаций по этим вопросам при посредничестве министра иностранных дел России в Москву 9 октября приглашаются министры иностранных дел Армении и Азербайджана».