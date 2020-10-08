Карабахскому конфликту Азербайджан давно придал религиозную окраску: сирийский журналист

Российско-сирийский журналист-интернационалист Аббас Джума сожалеет о том, что нагорно-карабахский конфликт давно имеет для Азербайджана религиозный оттенок. Об этом Джума сказал в беседе с «Арменпресс», подразумевая, что 8 октября Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по церкви Газанчецоц в Шуши.

“Я видел, как старики плакали в церкви в Шуши, и молились, держась за стены. Я понял, что для них это не обычное место, где просто можно молиться, это больше, это символ, это второй дом. Причем для всех армян, не только для карабахцев, но и для тех, кто живет в Армении, даже в других странах. Это очень важная церковь для всех армян. Конечно, мне очень жаль, что этот конфликт начинает приобретать религиозный оттенок. Такой цвет азербайджанцы ему придают уже давно. Я вижу это в риторике в социальных сетях. Многие в Азербайджане видят в этом борьбу за ислам”, - сказал Джума.

Журналист отметил, что таких настроений в Армении он никогда не ощущал.

“Это не религиозная война для армян”, - сказал журналист-международник.

8 октября Азербайджан совершил нападение на церковь Газанчецоц в Шуши. Фотографии разрушений были размещены в социальных сетях.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт и город Шуши. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары и по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. В результате агрессии Азербайджана в Арцахе и Армении, с применением всего своего арсенала - артобстрелов, ударов БПЛА и ракетных обстрелов погибли 21 человек, ранены 80. В войне, развязанной Азербайджаном против Арцаха, с армянской стороны погибли 350 военнослужащих и добровольцев.

Потери противника - 145 БПЛА, 16 вертолетов, 17 самолетов, 496 единиц бронетехники и 4 тяжелые огнеметные системы “ТОС-1А”.

Есть подтвержденные сведения, что в составе ВС Азербайджана в боях против армянской стороны действуют наемники, переброшенные Турцией из Сирии. Президент Франции Макрон подтвердил, что он владеет серьезными доказательствами, что эти джихадисты связаны с террористической группировкой “Исламское государство”. Фактами вовлеченности наемников владеет и Россия. Об этом сообщил источник из Министерства обороны США. Президент Сирии Башар аль-Асад заявил, что и Дамаск может подтвердить, что Турция из Сирии в Карабах отправила джихадистов.