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По состоянию на 3 октября в аэропорту Гянджи было как минимум два турецких истребителя F-16

По состоянию на 3 октября в аэропорту Гянджи было как минимум два турецких истребителя F-16

Журналист-расследователь New York Times Кристиан Триберт опубликовал на своей странице в Твиттере спутниковую фотографию военной авиабазы Гянджа, где по состоянию на 3 октября видны как минимум два турецких истребителя F-16.

«Истребители, скорее всего, эксплуатируются ВВС Турции вместе с грузовым самолетом CN-235», - как сообщает Арменпресс, написал Триберт.


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