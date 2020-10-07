По состоянию на 3 октября в аэропорту Гянджи было как минимум два турецких истребителя F-16
23:33, 7 Октябрь, 2020
Журналист-расследователь New York Times Кристиан Триберт опубликовал на своей странице в Твиттере спутниковую фотографию военной авиабазы Гянджа, где по состоянию на 3 октября видны как минимум два турецких истребителя F-16.
«Истребители, скорее всего, эксплуатируются ВВС Турции вместе с грузовым самолетом CN-235», - как сообщает Арменпресс, написал Триберт.
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