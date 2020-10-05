Сообщения об ударах с территории Армении ложные: Азербайджан готовит почву для провокаций

Сообщения об ударах с территории Армении ложные. Как передает «Арменпресс», ложь Азербайджана опровергает представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

“Сообщения о нанесении ударов с территории Армении являются ложными, никаких доказательств нет. Не надо готовить почву для провокаций”, - написал Ованнисян.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. В разных районах Арцаха погибают мирные жители. По всему периметру линии соприкосновения ведутся упорные бои, обе стороны несут потери и в живой силе и в вооружении. Потери Азербайджана в несколько раз превышают потери армянской стороны. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. Обнаружены факты, подтверждающие вовлеченность Турции, переброску наемников из Сирии и использование их в военных действиях против Арцаха.