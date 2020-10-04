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Пятерым военнослужащим присвоено высшее звание Героя Арцаха, одному из них - посмертно

Пятерым военнослужащим присвоено высшее звание Героя Арцаха, одному из них - посмертно

Указом президента Республики Арцах Араика Арутюняна еще пятерым военнослужащим присвоено высшее звание Героя Арцаха, одному из них -  посмертно.

Как  передает «Арменпресс», об этом сообщил президент Республики Арцах по   видеозаписи.

«Я буду и далее в первую очередь воодушевлять наших солдат и офицеров. Сегодня моим указом еще 5 военнослужащих удостоены высшего звания Героя Арцаха.   Давид  Лёвович  Григорян  27 сентября 2020 года подбил 15 танков и 1 БМП  на участке Карахамбели-Физули. Он продолжает служить нашей Родине, находясь на передовой. Звания Героя Арцаха также удостоен Эдгара Эдвардович Маркосян, который в ходе этой войны подбил 10 танков в направлении Талыша, сохранив вверенную ему часть. Следующий - Юра Айкарамович Алавердян. На участке Карахамбели-Физули он подорвал 9 танков и 1 единицу автотехники. Полковник Сергей Шакарян - одним из первых принял участие в Арцахской войне. Он организовал множество танковых и пехотных  атак, нанес противнику большие потери. Господин Шакарян, вас уважает весь народ, весь народ оценит ваш героизм. Вы - настоящий Герой Арцаха», - сказал Арутюнян.

Звания Героя Арцаха  также был удостоен Давид  Ваникович Казарян (посмертно). По словам президента Азербайджанской Республики, Казарян вел бой по принципу «ни шагу назад» и совершил героический поступок.

«Я приношу свои соболезнования всем нам, но и горжусь тем, что у нас много таких соотечественников, как Давид Казарян. Мной, нашим государством будет продолжена работа по дальнейшей оценке героизма наших соотечественников. Все они герои. Слава нашим героям, нашим военным героям!», - сказал Араик Арутюнян.

Обращаясь к соотечественникам, Арутюнян подчеркнул, что в первую очередь мы должны быть полны духа и решительны, и тогда победа будет обеспечена.

Президент Арцаха также рассказал о своем выезде на передовую. 

«Прежде всего скажу, зачем я пошел на передовую. Беспокоиться было не о чем. Просто мы должны прежде всего вдохновлять наших офицеров, наших солдат, которые, по сути, каждый день сражаются с врагом не на  жизнь, а на смерть. Хочу с гордостью сказать, что армия полностью выполняет свою задачу, от командира, генерала Арутюняна, до рядового солдата, который находится на передовой», - сказал Араик Арутюнян, подчеркнув, что у нас самая профессиональная армия.

«Я хочу поклониться нашим солдатам и сказать:  вы - гордость нашей нации. Находясь на передовой, каждую секунду рискуя жизнью, вы боретесь за каждый сантиметр нашей земли», - подчеркнул президент Арцаха.

Он с удовлетворением отметил героизм офицерского состава, который творит чудеса, рискуя жизнью, игнорируя смерть.

"Нам именно это и нужно. Чтобы жить, мы должны преодолеть этот комплекс, мы все должны быть готовы погибнуть», - сказал Арутюнян.

2 октября президент Арцаха Араик Арутюнян на командном пункте Армии обороны присвоил высшее звание  Героя Арцаха командиру легендарного отряда «Егникнер» Карену Джалавяну.

 

 Лилит Демурян


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