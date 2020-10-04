Гаджиев случайно подтвердил, что в Гяндже есть турецкие военнослужащие и Турция воюет против Арцаха
13:48, 4 Октябрь, 2020
Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев случайно подтвердил непосредственное участие Турции в развязанной Азербайджаном войне против Арцаха.
Как сообщает «Арменпресс», Хикмет Хаджи разместил в своем микроблоге Twitter фотографию, на которой запечатлены последствия нападения Армии обороны Арцаха на военную авиабазу в Гяндже, на которой видны военнослужащие в форме турецкой армии.
Помощник президента Азербайджана, осознав свою ошибку, удалил фото.
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