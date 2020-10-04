Гаджиев случайно подтвердил, что в Гяндже есть турецкие военнослужащие и Турция воюет против Арцаха

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев случайно подтвердил непосредственное участие Турции в развязанной Азербайджаном войне против Арцаха.

Как сообщает «Арменпресс», Хикмет Хаджи разместил в своем микроблоге Twitter фотографию, на которой запечатлены последствия нападения Армии обороны Арцаха на военную авиабазу в Гяндже, на которой видны военнослужащие в форме турецкой армии.

Помощник президента Азербайджана, осознав свою ошибку, удалил фото.