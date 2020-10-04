Время в Ереване: 11:07:36,   4 Октябрь

Опубликованы имена еще 70 азербайджанских жертв

Опубликованы имена еще 70 азербайджанских жертв

Директор Информационно-аналитического центра при правительстве Ованес Мовсисян разместил на своей странице в Facebook имена еще 70 азербайджанцев, погибших в результате военных действий, развязанных властями Азербайджана.

«Продолжаем публиковать реальное количество жертв и имена с азербайджанской стороны», -  как сообщает Арменпресс, написал Мовсисян.

Напомним, что ранее был опубликован список 243 имен.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации