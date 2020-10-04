Опубликованы имена еще 70 азербайджанских жертв

Директор Информационно-аналитического центра при правительстве Ованес Мовсисян разместил на своей странице в Facebook имена еще 70 азербайджанцев, погибших в результате военных действий, развязанных властями Азербайджана.

«Продолжаем публиковать реальное количество жертв и имена с азербайджанской стороны», - как сообщает Арменпресс, написал Мовсисян.

Напомним, что ранее был опубликован список 243 имен.