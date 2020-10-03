Вдоль всей армяно-азербайджанской границы есть батальоны и подвижной состав врага: Ованнисян

Вдоль всей армяно-азербайджанской границы находятся батальоны и подвижной состав Вооруженных сил Азербайджана. Об этом на пресс-конференции заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в ответ на вопрос Арменпресс, соответствует ли распространенная в российских СМИ информация о передвижении азербайджанских войск, в том числе наемников из Сирии, Ливии и Пакистана, на армяно-азербайджанской границе.

«Я не могу ни опровергнуть, ни подтвердить это. Могу сказать, что вдоль всей армяно-азербайджанской границы есть подвижной состав и батальоны соответствующих войск. Уверен, что среди них есть наемники-террористы из разных мест», - сказал Ованнисян.

По его словам, военные действия на армяно-азербайджанской границе не ведутся, но наблюдаются определенные передвижения врага, а также разведывательные и провокационные действия, которые контролируются и предотвращаются.

«Наши Вооруженные силы выполняют свою задачу на высоком уровне», - сказал Ованнисян.