Путин поздравил Армена Джигарханяна с 85-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, режиссера, актера театра и кино Армена Джигарханяна с 85-летием. Поздравительная телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля, передает Арменпресс.

"Талант актера и режиссера, неустанный творческий поиск и увлеченность любимым делом на протяжении многих лет помогают вам вдохновенно трудиться, воплощать в жизнь намеченные планы и замыслы. Столь насыщенный профессиональный путь достоин глубокого, искреннего признания", - отметил глава государства.

Путин также пожелал Джигарханяну успехов и здоровья.

Армен Джигарханян - российский актер, народный артист СССР (1985). Актер Московского драматического театра им. Маяковского (1969-1996), основатель и президент Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна (2015-н. в.). Снимался в фильмах "Здравствуй, это я!", "Новые приключения неуловимых", "Собака на сене" и др.

Армен Джигарханян награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" II, III и IV степеней (2010, 1995, 2005), Почета (Армения, 2010). Отмечен благодарностью президента РФ (2002). Помимо этого, является лауреатом ведущих театральных премий, среди которых "Золотая маска" и "Хрустальная Турандот".