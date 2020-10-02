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Конгрессмены США призвали прекратить помощь Азербайджану и применить санкции против Турции

Конгрессмены США призвали прекратить помощь Азербайджану и применить санкции против Турции

Члены Сената и Палаты представителей США направили госсекретарю Помпео письмо, в котором призвали его осудить агрессию Турции и Азербайджана против Арцаха и Армении, прекратить военную помощь Азербайджану и ввести санкции против Турции. Об этом сообщили Арменпресс в Армянском национальном комитете Америки.

«Американцы армянского происхождения и наши союзники в Конгрессе требуют применения санкций против Турции и немедленного прекращения военной помощи США Азербайджану. Эрдоган и Алиев, два диктатора, которые довести до конца действия 1915 года, должны быть осуждены сейчас», - сказал исполнительный директор Армянского национального комитета Америки Арам Амбарян.

Более 35 членов Сената и Палаты представителей уже осудили антиармянские атаки Турции и Азербайджана.


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