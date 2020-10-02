Состоялось расширенное заседание Совета безопасности Арцаха во главе с Араиком Арутюняном

2 октября состоялось внеочередное расширенное заседание Совета безопасности Республики Арцах под председательством президента Араика Арутюняна. Как передает «Арменпресс», главное информационное управление аппарата президента Арцаха сообщает, что глава государства отметил, что в ситуации войны, военного положения для обеспечения высокой эффективности необходимо использовать все средства государственного управления.

“Все проблемы на общественном уровне нужно решать быстро. В частности, с поставкой продуктов питания, как на фронте, так и в тылу, не должно быть ни одной проблемы”, - сказал президент, дав указание открыть горячую линию (+374 97 55 55 90).

В ходе заседания отдельной процедурой обсуждались возможные проблемы в сложившейся ситуации и механизмы быстрого реагирования на их решение.