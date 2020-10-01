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Единственный формат решения карабахского конфликта - Минская группа ОБСЕ: МИД Армении

Единственный формат решения карабахского конфликта - Минская группа ОБСЕ: МИД Армении

Министерство иностранных дел Республики Армения подтверждает, что единственный формат решения нагорно-карабахского конфликта - это сопредседательство Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 1 октября заявила пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян.

«Для нас форматом урегулирования конфликта является сопредседательство Минской группы ОБСЕ. На данный момент первоочередной задачей является принятие мер по прекращению огня и прекращение огня», - сказала Нагдалян.

Пресс-секретарь МИД отметила, что на этот раз развязанная Азербайджаном против Арцаха агрессия отличается тем, что Азербайджан преднамеренно наносит удар по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре, что приводит к человеческим и материальным потерям.


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