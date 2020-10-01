Воинственные заявления третьих стран по Нагорному Карабаху безответственны: Захарова

Любые воинственные заявления и действия третьих стран по поводу ситуации в Нагорном Карабахе могут спровоцировать дестабилизацию положения в Закавказье. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Считаем контрпродуктивными и безответственными любые воинственные заявления и действия третьих сторон, которые могут спровоцировать дальнейшую эскалацию, чреватую дестабилизацией положения в Закавказье, что может иметь самые непредсказуемые последствия", - сказала она.