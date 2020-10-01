Корреспондент “Le Monde”, получивший ранение в Арцахе - Аллан Каваль

Один из корреспондентов французского “Le Monde”, получивший ранение в результате артобстрела Вооруженных сил Азербайджана в Арцахе и там же прооперированный, Аллан Каваль опубликовал видеоматериал о ходе его операции в Степанакертском медицинском центре.

Ранее пресс-секретарь президента Арцаха Ваграм Погосян сообщил Арменпресс, что состояние Каваля - тяжелое, ему требуется операция.

В арцахском городе Мартуни ВС Азербайджана обстреляли группу журналистов. В результате артобстрела ранения получили также двое журналистов французского издания “Le Monde”, по предварительным данным они граждане Франции, и оператор телекомпании “Армения” Арам Григорян. Под обстрел Азербайджана попал и заместитель главного редактора российской телекомпании “Дождь” Дмитрий Еловский. Корреспондент не пострадал, и сейчас находится в бомбоубежище. Мишенью обстрела Азербайджана была и машина журналистов агентства “Agence France-Presse”

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, школы, в том числе и в столице Степанакерте. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибли 7 мирных жителей. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданским инфраструктурам Республики Армения. В результате удара БПЛА, принадлежащего ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус.

Обнаружены факты о вовлеченности Турции в военные действия. 29 сентября истребитель F-16 Турции сбил в воздушном пространстве Армении штурмовик Су-25 армянских ВВС, погиб пилот.

В Вооруженных силах Армении 103 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. В Армении и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация.

В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть около 1 2800 погибших и 2 700 раненых. Противник потерял 90 БПЛА, 11 вертолетов, 181 единицу бронетехники, 4 самолета, 2 системы залпового огня “Смерч”, 3 тяжелые огнеметные системы “ТОС-1А”.