Сирийский наемник рассказал Би-Би-Си, как их обманом привезли воевать против армян

Сирийский наемник Абдулла (имя изменено) рассказал арабской службе Би-Би-Си, как Турция и Азербайджан обманным путем привезли его в Азербайджан для борьбы с армянами. Как сообщает Арменпресс, в беседе со СМИ наемник отметил, что ему и многим другим сирийцам обещали зарплату в размере 2000 долларов, но не предупредили, что они будут участвовать в боевых действиях.

«Я не знал, что мы будем сражаться»: этими словами Абдулла (имя изменено) начал интервью в чате, которое было непростым, так как он очень быстро отправлял ответы, находясь на военном собрании азербайджанской армии, писал так, чтобы ни один из командиров не видел, что он пишет», - говорится в статье.

Журналист отмечает, что Абдулла - один из сотен необученных сирийцев (от 17 до 30 лет), которых с 23 сентября отправили воевать вместе с азербайджанскими войсками.

«Абдулла - житель севера Сирии, где люди живут в бедности, и поэтому он согласился поехать в Азербайджан за зарплатой в 2000 долларов. Абдулле сказали, что за эту зарплату они должны будут охранять воинские части, но сразу после отъезда из Сирии у него забрали все его деньги, телефон и одежду, чтобы его личность не была раскрыта.

Позже Абдулла смог вернуть свой телефон, чтобы пообщаться со своей семьей, но теперь он не уверен, что увидит их снова. Абдулла отметил, что их доставили в аэропорт Айнтапа в Турции, откуда перевезли в Стамбул, затем на «Азербайджанских авиалиниях» в Азербайджан и сразу на границу. На тот момент, однако, война еще не началась, а их не проходили обучение», - говорится в статье.

Наемников одели в форму азербайджанской армии и дали автоматы Калашникова.

«Когда машина остановилась, они с удивлением обнаружили, что находятся на линии огня, и даже не знали, где находится противник. Когда начались боевые действия, один молодой человек заплакал и выразил желание вернуться домой, но в этот момент упал снаряд, и четыре сирийца были убиты, еще трое ранены», - сказал Абдулла.

По словам Абдуллы, у них еще 10 сирийских трупов, еще 17 из них ранены, но необходимая медицинская помощь не оказывается. Абдулла также сказал, что они пытались сообщить своему командиру, что хотят вернуться домой, но они не позволили этого, угрожая лишить их свободы их на длительный срок, если они не будут сражаться на передовой.