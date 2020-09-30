Премьер-министр Грузии предложил провести в Тбилиси диалог между Ереваном и Баку

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что Тбилиси готов принять представителей Армении и Азербайджана для проведения диалога между сторонами. Как сообщает «Арменпресс», об этом сообщает “Netgazeti.ge”.

Гахария заявил: “В наших общих интересах быстрее установить в регионе мир”.

Он подчеркнул, что Грузия имеет добрососедские отношения как с Азербайджаном, так и с Арменией. “Исторически и армяне, и азербайджанцы, проживающие в Грузии, всегда играли большую роль в укреплении и развитии нашей страны и региона”, - добавил Георгий Гахария.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, школы, в том числе и в столице Степанакерте. В результате азербайджанского нападения в Арцахе погибли 4 мирных жителя: 2 ребенка, 1 женщина и 1 мужчина. Вооруженные силы Азербайджана также нанесли удары по военно-гражданской инфраструктуре Республики Армения. БПЛА, принадлежащим ВС Азербайджана был убит мирный житель и подожжен гражданский автобус. Вооруженные силы Армении имеют 80 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, с азербайджанской стороны есть более 790 погибших и 1 900 раненых. Противник потерял 74 БПЛА, 7 вертолетов, 137 танков, 1 самолет, 82 единицы автотранспорта, 3 единицы тяжелой инженерно-технической бронетехники и 4 бронетранспортера. Уничтожено большое количество живой силы, вооружения и военной техники противника, в том числе тяжелая огнеметная система “ТОС-1А”.