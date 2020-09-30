Армен Саркисян обратился к президенту Египта в связи с развязанной Азербайджаном войной

Президент Республики Армения Армен Саркисян в связи с военными действиями, развязанными Азербайджаном на границе с Арменией и на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом, направил письма руководителям ряда стран арабского мира. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент Армен Саркисян направил письмо президенту Арабской Республики Египет Абдал Фаттаху аль Сиси.

“С большой болью и возмущением должен сообщить Вам, что Азербайджан предпринял очередное нападение на Республику Арцах (Нагорный Карабах), целясь и в направлении гражданского населения. В момент, когда я пишу это письмо, по обе стороны уже убиты или ранены десятки гражданских лиц и военных”, - написал президент Армен Саркисян.

Он подчеркнул, что в предыдущие месяцы руководство Азербайджана постоянно заявляло о своем намерении решить конфликт посредством войны.

Президент республики обратился к египетскому коллеге с просьбой использовать имеющиеся на международных площадках связи и авторитет, чтобы как можно скорее прекратить кровопролитие и человеческие страдания.

“Конфликт может и должен быть решен только путем переговоров. Он не имеет военного решения. Мы доказывали это раньше и докажем снова”, - говорится в заключительной части письма президента.