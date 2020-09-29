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Армянская сторона сбила азербайджанский вертолет

Армянская сторона сбила азербайджанский вертолет

Об этом заявил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, не исключив, что возможно сбит не один вертолет, а вертолеты”.

29 сентября он также сообщил о сбитом БПЛА.

«Арменпресс» пытается уточнить точное число сбитых вертолетов.

Ранним утром 27 сентября Азербайджан по всей линии соприкосновения с Арцахом начал вести активный обстрел. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе и столица Степанакерт. Первые жертвы нападения Азербайджана среди мирного населения были в Мартунинском районе: погибли женщина и ребенок. 28 сентября погиб еще один ребенок. С армянской стороны есть 84 погибших и около 120 раненых с повреждениями различной степени тяжести. Противник обстреливал также и школы, включая и школы Степанакерта. В Республике Армения и в Арцахе объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В результате военных действий, развязанных Азербайджаном в направлении Арцаха, на данный момент, согласно уточненной информации, азербайджанская сторона понесла более 400 человеческих потерь. Согласно сведениям, уточненным на данный момент, ВС Азербайджана потеряли 5 вертолетов, 50 БПЛА, 80 единиц бронетехники, включительно 1 танк, 82 единицы автотранспорта, 1 самолет.


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