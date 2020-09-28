Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорам: ОДКБ

Организация Договора о коллективной безопасности выступила с заявлением o ситуации, возникшей в связи с возобновлением вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе. Арменпресс представляет заявление ОДКБ:

«Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась выражает серьезную обеспокоенность и озабоченность в связи с возобновлением 27 сентября с.г. вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, в ходе которого с обеих сторон есть убитые и раненые, в том числе среди мирного населения. Нарушен режим прекращения огня, применяется тяжелое вооружение, в т.ч. артиллерия, танки и авиация, а также ударные БПЛА.

Сложившаяся ситуация не способствует выполнению соглашения о прекращении огня 1994 года и взаимных обязательств не применять силу в рамках мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Необходимо немедленно восстановить режим прекращения огня и вернуться к переговорному процессу, который ведут сопредседатели Минской группы ОБСЕ. Решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами.

Совет коллективной безопасности, Совет министров иностранных дел ОДКБ в своих заявлениях неоднократно призывали Стороны добиваться урегулирования конфликтных ситуаций исключительно мирным путем и воздерживаться от провокационных действий с целью недопущения эскалации напряженности».