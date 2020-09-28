Международное сообщество обязано предпринять шаги по сдерживанию союзника Азербайджана: НС

Авантюра Азербайджана, которую открыто поддерживает Турция, является грубым нарушением международного права и должна быть соразмерно оценена международным сообществом. Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится в заявлении Национального собрания об осуждении военной агрессии, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах 27 сентября 2020 года.

Проект заявления, составленный депутатами трех фракций НС, был представлен председателем НС Араратом Мирзояном на внеочередном заседании парламента.

В объявлении, в частности, говорится: “Национальное собрание Республики Армения решительно осуждает агрессию, развязанную Азербайджанской Республикой против Республики Арцах утром 27 сентября 2020 года, широкомасштабное вооруженное нападение, которое грубо нарушило принцип разрешения международных споров исключительно мирными путями. Эти преступные действия военно-политического руководства Азербайджана, включая и обстрел мирных населенных пунктов с применением крупнокалиберного оружия, удары по гражданским объектам, их предыдущая агрессия в Тавуше в июле 2020 года, постоянно звучащая воинственная и антиармянская риторика, направлены на изгнание армян из Республики Арцах. Они доказывают, что правительство Азербайджана представляет реальную угрозу существованию армян Арцаха, безопасности Арцаха, Республики Армения, всего армянского народа, а также всего региона. Усходя из этого все действия самообороны Вооруженных сил Армении направлены на нейтрализацию этой угрозы”.

Депутаты в заявлении отметили, что военные действия против гражданского населения, стариков, детей и женщин запрещены не только международным правом, но и всеми организациями, всеми мировыми религиями и конфессиями. Они подчеркнули, что международное сообщество должно предпринять активные шаги не только на сдерживание агрессии со стороны Азербайджана, но и на устремления его союзника Турции вмешаться в арцахский конфликт, что приведет к крайней дестабилизации в регионе, создав прямую угрозу миру и безопасности. “Эта авантюра Азербайджана, которую открыто поддерживает Турция, является грубым нарушением международного права, которое должно быть соразмерно оценено международным сообществом. Мы требуем называть вещи своими именами, четко зафиксировать агрессию авторитарного Азербайджана против демократической Республики Арцах, провести грань между гуманизмом и ненавистью к человечеству.

“Национальное собрание Республики Армения подтверждает, что армянская сторона всегда оставалась приверженной мирному урегулированию конфликта в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ, одновременно являясь гарантом безопасности Республики Арцах, и без колебаний предпримет все необходимые меры для защиты безопасности армян Арцаха”.

Анна Григорян