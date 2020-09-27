Время в Ереване: 11:07:36,   28 Сентябрь

Пашинян в беседе с Макроном подчеркнул необходимость предотвращения вмешательства Турции 

Пашинян в беседе с Макроном подчеркнул необходимость предотвращения вмешательства Турции 

Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил с обращением к народу. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, Пашинян сообщил, что сегодня Азербайджан начал военные действия по всей линии соприкосновения с Арцахом. Он выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией и ее дальнейшим обострением. В частности, было подчеркнуто, что Азербайджан прибегает к провокациям для начала боевых действий в направлении государственной границы с Республикой Армения. Премьер-министр Армении обратил особое внимание собеседника на выраженно предвзятую и агрессивную позицию Турции и необходимость предотвращения возможного вмешательства этой страны.

Президент Макрон выразил глубокую озабоченность сложившейся ситуацией и подчеркнул недопустимость дальнейшей эскалации напряженности. Он подчеркнул необходимость принятия всех мер для прекращения боевых действий и для деэскалации напряженности. Президент Франции подчеркнул также необходимость активизации усилий сопредседателей Минской группы ОБСЕ по восстановлению мира в регионе.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации