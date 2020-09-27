НАТО призывает стороны прекратить боевые действия на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом

ЕРЕВАН, 27 СЕНТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Специальный представитель генсека НАТО по Кавказу в Центральной Азии Джеймс Аппатурай остановился на ситуации на линии соприкосновения Карабаха и Азербайджана. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальный сайт НАТО.

“ НАТО глубоко обеспокоено сообщениями о крупномасштабных боевых действиях на линии соприкосновения в зоне нагорно-карабахского конфликта. Стороны должны немедленно прекратить боевые действия, которые уже привели к жертвам среди населения. У этого конфликта нет военного решения. Стороны должны возобновить переговоры для мирного урегулирования. НАТО поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ”, - сказал Джеймс Аппатурай.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Население было призвано укрыться. Степанакерт заявил, что ответ будет соразмерным: «вся ответственность за ситуацию лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана, лично Ильхаме Али». Подразделения Армии обороны с применением средств ПВО смогли поразить 3 вертолета, около 20 АТС, в том числе ударную, 30 танков и боевых машин. Бои продолжаются на всей линии соприкосновения. Армия обороны останавливает действия противника сильными ударами. Есть жертвы среди мирного населения Арцаха, в Мартунинском районе погибли одна женщина и один ребенок. По предварительным данным, на счету армянской стороны 16 пострадавших и более 100 раненых. В Армении объявлено состояние войны в Арцахе ա мобилизация.