Польша призывает  немедленно  прекратить боевые действия

Польша призывает к немедленному прекращению боевых действий на линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана.

Как передает Арменпресс, об этом говорится на официальной странице МИД Польши в Twitter.

«Польша глубоко обеспокоена сообщениями о военных столкновениях из-за Нагорного Карабаха. Мы призываем к немедленному прекращению боевых действий, эскалации ситуации и возобновлению мирных переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ», - говорится в заявлении.

Рано утром 27 сентября Азербайджан начал активный артобстрел на линии соприкосновения с Арцахом. Обстрелу подвергаются и мирные населенные пункты, в том числе столица Степанакерт. Противник несет большие потери живой силы и брони. Части Армии обороны уничтожили 4 вертолета противника, около 15 БПЛА, в том числе ударные, 10 танков и боевую машину пехоты (БМП). Потери Армии обороны уточняются. В Мартунинском районе десятки мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, одна женщина и один ребенок погибли.