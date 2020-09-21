От Арарата до олимпийских чемпионов: первые марки независимой Армении

Армяне всего мира 21 сентября отмечают День независимости Армении. В этот день 29 лет назад армянский народ на референдуме сказал “да” независимости Армении. Провозглашение новой независимой Армении положило начало истории Третьей Республики Армения. С первых же дней тема независимости Армении нашла отражение во многих инициативах и произведениях. Первая марка, посвященная независимости Армении была выпущена в 1992 году. Когда в 1918 году была провозглашена Первая республика Армения, в Армении не было собственной марки. Тогда в обращение были введены устаревшие марки царской России, оставшиеся на почтовых складах. И для того, чтобы эти марки в какой-то мере стали армянскими, на царских марках было решено нанести букву “Н”, начальную букву Армении. Спустя десятилетия, уже в 1992 году Третья Республика Армения выпустила свою первую марку.

В беседе с «Арменпресс» руководитель управления филателии ЗАО “Айпост” Шушан Алексанян отметила, что заранее был объявлен конкурс на изготовление марки, в котором приняли участие около 100 человек, представив более 400 работ.

“Была довольно жесткая конкуренция. Тема была упомянута заранее - провозглашение независимости Первой Республики Армения. Должны были быть изображены армянский триколор, гора Арарат. Победителем конкурса стала работа художника-графика Арутюна Самуэляна. На трех скрепленных марках были изображены гора Арарат и триколор. Марки были напечатаны тиражом в 300 000 экземпляров в “House of Questа” в Соединенном Королевстве. Кстати, этот тираж говорит о большом спросе, который был в то время”, - отметила Шушан Алексанян.

Идея выпуска марки возникла за несколько месяцев до объявления конкурса. Арутюн Самуелян, получивший главный приз конкурса на первую марку независимой Армении, в беседе с Арменпресс, вспомнив те времена, отметил, что крестным отцом этой марки можно считать общественно-политического деятеля, участника Арцахской войны Самвела Шахмурадяна.

“Эта история началась примерно за 9 месяцев до введения марки в обращение. Мы сидели в одном из ереванских парков, говорили на разные темы. Он был убежден, что наше государство должно иметь свою марку. Многие не верили в это, но благодаря стараниям и настойчивости Самвела была создана государственная комиссия для объявления конкурса”, - рассказал Арутюн Самуэлян.

Арутюн Самуэлян изначально был задействован в комиссии, но он вышел из ее состава, чтобы участвовать в конкурсе. Тема была четкой, требования были сформулированы комиссией, времени было мало. Работы должны были быть представлены в течение месяца.

“Я работал в своей квартире на 9-м этаже, из окон которой был виден Арарат. Была холодная зима, света не было, я работал днем и ночью, потому что надо было успеть. Я часто работал при свете свечей, мои пальцы замерзали, но я успел”, - отметил Арутюн Самуелян.

Я часто работал при свечах, даже пальцы были обморожены, но все удалось”, - сказал Арутюн Самуэлян.

После получения финальных работ комиссия, после споров и обсуждений пришла к соглашению о признании работы Арутюна Самуэляна победителем.

“Конечно, это был момент радости и гордости. С тех пор я являюсь автором многих марок, но для многих она остается лучшей. Конечно, я не хотел бы говорить о каких-то недостатках, но если бы это было сейчас, я бы справился лучше”, - сказал Арутюн Самуэлян.

В 1992 году на эту же тему была выпущена почтовая карточка, на которой были изображены цвета флага Республики Армения, орел и гора Арарат. Автором опять-таки был Арутюн Самуэлян. Среди первых марок независимой Армении есть и четыре связанные марки, посвященные XXV летним Олимпийским играм 1992 года: борьба, бокс, тяжелая атлетика, гимнастика. Армянские спортсмены в разные периоды становились олимпийскими чемпионами по представленным видам спорта. В 1992 году был выпущен в обращение первый подобный выпуск, состоящий из 4 марок: Государственный флаг Республики Армения, Богиня Анаит, скульптура перед зданием Всемирного почтового союза, аэропорт Звартноц. Кстати, Армения стала членом Всемирного почтового союза именно в 1992 году.

“Почтовая оплата очень важна для каждой страны, и в этом вопросе велика и роль марок. Тема независимости всегда занимала важное место в армянской филателии, публикации посвящались десятой, пятнадцатой, двадцатой и двадцать пятой годовщине независимости Армении. “На этих марках вы можете увидеть государственные символы Республики Армения - флаг Республики Армения, герб”, - представила Шушан Алексанян.

В 2010 году в типографии “Letra Viva” в Аргентине были выпущены две марки, посвященные теме “День независимости”, тиражом в 50 000 экземпляров. Автором этой марки также был Арутюн Самуэлян.

Анна Гзирян