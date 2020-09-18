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“Qatar Airways” с 5 октября полеты в Ереван сделает ежедневными

“Qatar Airways” с 5 октября полеты в Ереван сделает ежедневными

“Qatar Airway” с 5 октября увеличит число полетов в Ереван, сделав их ежедневными. Как передает «Арменпресс», об этом сообщила авиакомпания “Qatar Airways”. Авиакомпания с 15 сентября осуществляет регулярные рейсы в Ереван.

Несколько дней назад аэропорт “Звартноц” опубликовал список авиакомпаний, которые уже возобновили или скоро возобновят свои регулярные рейсы. “Qatar Airways” осуществляет рейсы по маршруту Доха-Ереван-Доха по понедельникам, средам, пятницам, субботам и воскресеньям.


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