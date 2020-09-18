Ерванд Хундкарян, присягнув,  вступил на должность судьи КС

Избранный на должность судьи Конституционного суда Ерванд Хундкарян принял в парламенте присягу.

Как передает «Арменпресс», Хундкарян поблагодарил судейскую общину Армении и депутатов за то, что доверили ему продолжить профессиональную деятельность в сфере конституционного правосудия. “Хочу заверить, что не на словах, а на деле я вместе со своими коллегами из Конституционного суда буду делать все необходимое для еще большего укрепления конституционных ценностей в Армении”, - отметил он в свооем выступлении.

Затем Хундкарян присягнул: “Вступая на должность судьи КС, клянусь перед народом Армении обеспечить верховенство Конституции, действовать независимо и беспристрастно, оставаться верным высокому званию судьи КС”.

Ерванд Хундкарян 18 сентября выступил с заявлением, в котором заявил, что складывает полномочия председателя Кассационного суда и судьи гражданской и административной палаты Кассационного суда.

Национальное собрание Армении 15 сентября избрало на должность судей Конституционного суда Ерванда Хундкаряна, Эдгара Шатиряна и Артура Вагаршяна. Артур Вагаршян и Эдгар Шатирян вступили на должности судей КС 17 сентября. Кандидатуру Ерванда Хундкаряна выдвинуло общее собрание судей, Артура Вагаршяна - президент, Эдгара Шатиряна - правительство.

Анна Григорян