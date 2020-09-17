Иранская компания в Раздане построит мусорный полигон

Правительство разрешило зарегистрированному в Иране закрытому акционерному обществу “Тунель Сад Ариана” в рамках “Программы управления твердыми бытовыми отходами Котайкской и Гегаркуникской областей” осуществить строительство в сфере градостроительства, подлежащей лицензированию, предусмотренной пунктом 3 части 2 статьи 43 Закона Республики Армения “О лицензировании”. Как сообщает «Арменпресс», согласно обоснованию принятого решения, принятие проекта обусловлено необходимостью выдачи разрешения на строительство обществом “Тунел Сад Ариана” в рамках программы “Управление твердыми бытовыми отходами Котайка и Гегаркуника” мусорного полигона.

“Программа управления твердыми бытовыми отходами Котайкской и Гегаркуникской областей” в рамках международного соглашения, подписанного 5 апреля 2016 года между Арменией и Европейским банком реконструкции и развития, и ратифицированного 30 июня 2016 года Национальным собранием Республики Армения, находится на стадии реализации. Планируется построить мусорную свалку, соответствующую стандартам ЕС, и внедрить эффективную систему вывоза мусора.

Общий бюджет программы - 11 млн евро, из которых 5,5 млн - кредитные средства, 5,5 млн –гранты. 3.5 млн предоставляются Европейским инвестиционным фондом соседства (NIF), а 2,0 млн. долларов США Программой по энергоэффективности и экологическому партнерству в Восточной Европе (E5P).

Срок погашения кредита - 15 лет, он будет обслуживаться городскими общинами. В рамках программы планируется повышение качества обслуживания населения по уборке и вывозу мусора, в рамках тарифов на вывоз мусора, установленных законодательством Армении.

В рамках программы в целях предоставления надлежащих услуг по сбору и вывозу твердых бытовых отходов во всех общинах двух областей, строительства и эксплуатации нового мусорного полигона предусматривается:

- Строительство в Раздане нового мусорного полигона, соответствующего стандартам ЕС (включая инфраструктуры, сооружения и сооружения);

- Строительство 2 перевалочных станций (Акунк и Мартуни);

- Приобретение контейнеров/ящиков для сбора отходов, грузовых автомобилей;

- Приобретение специализированного оборудования для работ по эксплуатации мусорной свалки’

- Размещение новых точек сбора отходов;

Заявки на Международный конкурс, объявленный для выбора строительной организации для строительства санитарного мусорного полигона и двух перевалочных станций в рамках программы, были открыты 24 января. По результатам оценки заявок закрытое акционерное общество “Тунел Сад Ариана” было признано победителем, так как конкурсное предложение последнего было признано соответствующим конкурсным документам. Оно соответствовало квалификационным критериям, и компания предлагала самую низкую оценочную стоимость.

Доклад по оценке предложений конкурса и предложение о подписании договоров были направлены ЕБРР, после чего 7 июля 2020 года от ЕБРР было получено письмо-подтверждение. 15 июля ЗАО “Туннель Сад Ариана” было отправлено уведомление о договорах - “Письмо о принятии”.

Следующий этап вышеуказанного процесса предполагает заключение договоров на строительные работы, однако до этого необходимо решить вопрос о разрешении на строительство.

В результате принятия проекта решения правительства “О выдаче разрешения на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию ЗАО “Тунел Сад Ариана” победитель получит возможность осуществить работы, предусмотренные международным соглашением между Арменией и ЕБРР, по строительству первого в регионе санитарного мусорного полигона и соответствующих инфраструктур, а также перевалочных станций в общинах Акунк и Мартуни.