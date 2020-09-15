В Армении подтверждено 150 случаев COVID-19: выздоровели 248 человек, скончался 1 человек

В Армении по состоянию на 15 сентября всего подтверждено 46 119 случаев COVID-19, 41 941 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 2 975 пациентов. За последние сутки проведено 2 761 тест, а в общем счете 243 704.

Таким образом, выявлено 150 новых случаев заражения, 248 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 920 летальных исходов (увеличились на 1).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончался мужчина 65 лет. Он имел сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 283.

Правительство Армении 11 сентября приняло решение о замене чрезвычайного положения, объявленного в Армении 16 марта 2020 года и продленного до 11 сентября. С 17:00 часов 11 сентября чрезвычайное положение заменяется карантином на четыре месяца - до 11 января 2021 года включительно.

Лилит Демурян