Армения и Египет отметили необходимость нейтрализации в регионе внешнего вмешательства

Президент Абдель Фаттах аль-Сиси 14 сентября принял министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна. На встрече присутствовали также министр иностранных дел Египта Самех Шукри и посол Республики Армения в Египте. Об этом «Арменпресс» стало известно с официального сайта президента Египта.

Пресс-секретарь президента Египта сообщил, что президент Абдель Фаттах аль-Сиси приветствовал визит министра иностранных дел Армении в Каир, попросив его передать президенту Армении изъявления уважения и приветствия. Президент аль-Сиси подчеркнул особые исторические отношения между Египтом и Арменией и подтвердил стремление Египта укреплять сотрудничество на разных уровнях между двумя странами во имя общих интересов двух дружественных народов.

В свою очередь, господин Мнацаканян передал Абделю Фаттах аль-Сиси приветствия президента Армении, подчеркнув, что его страна гордится тесным и конструктивным сотрудничеством между двумя странами, и тем, что большая армянская община Египта в стране пользуется большим уважением. Министр иностранных дел Армении также высоко оценил известную позицию Египта, его региональные и международные рычаги влияния и ключевую роль в регионе. Он также подчеркнул заинтересованность Армении в укреплении сотрудничества между двумя странами, особенно в сферах туризма, культуры, торговли и экономики.

В ходе встречи президент и министр обменялись мнениями по ряду региональных вопросов, в том числе по событиям в Ливии, Сирии, Ливане и по палестинскому вопросу.

Они также обсудили некоторые направления двустороннего сотрудничества между двумя странами, включая расширение взаимных инвестиционных возможностей, улучшение и расширение торгового оборота, особенно в фармацевтической промышленности, в техническом образовании и в туризме. Они также подчеркнули важность координации и обмена информацией между соответствующими учреждениями.