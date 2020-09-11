В Армении устанавливается карантин на 4 месяца

Решением правительства Армении с 17:00 11 сентября до 17:00 11 января включительно в стране будет установлен карантин. Как передает «Арменпресс», это решение правительства опубликовано на сайте e-gov.am

“Учитывая, что Всемирная организация здравоохранения в марте 2020 года объявила пандемию, вызванную коронавирусной инфекцией COVID-19, что эпидемиологическая ситуация во всем мире продолжает оставаться напряженной, что в Республике Армения болезнь получила широкое распространение, в стране также возникла эпидемия, ставшая основой для объявления чрезвычайной ситуации, учитывая также предупреждение Всемирной организации здравоохранения об опасности второй волны эпидемии, придавая важность необходимости проведения соответствующих профилактических и противоэпидемических мероприятий для сохранения здоровья населения и улучшения состояния здоровья, учитывая соответствующее предложение уполномоченного органа в сфере здравоохранения (далее - уполномоченный орган) и руководствуясь пунктом 1 части 3 статьи 20.2 Закона Республики Армения “Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения Республики Армения”, частью 4 статьи 20.3 Закона Республики Армения “Об обеспечении санитарно-эпидемиологической безопасности населения, согласно пунктам “Т” и “Ж” статьи 12 Закона Республики Армения “О защите населения в чрезвычайных ситуациях” правительство Республики Армения решило: