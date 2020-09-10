Британская актриса Дайана Ригг умерла в возрасте 82 лет. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Metro. Шесть месяцев назад у нее нашли онкологическое заболевание.

"Мы с огромной грустью сообщаем, что Дама Дайана Ригг мирно скончалась сегодня утром. Она была дома со своей семьей", — цитирует газета ее агента Саймона Бересфорда.

Дайана Ригг сыграла во многих фильмах, сериалах и театральных постановках. Она известна по роли Трейси ди Винченцо в фильме о Джеймсе Бонде "На секретной службе Ее величества", а также сериалам "Доктор Кто", "Игра престолов" и многим другим. Актриса является обладательницей премий BAFTA, Эмми и Тони.

В 1988 году была удостоена Ордена Британской империи, а в 1994 году она получила титул "Дама-Командор".