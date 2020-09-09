Осака и Брейди сыграют в полуфинале Открытого чемпионата США

Стали известны первые полуфинальные пары Открытого теннисного турнира США.

Как передает Арменпресс, в женском одиночном разряде за выход в финал поборются Дженнифер Брейди и Наоми Осака.

Вторую путевку в полуфинал разыграют пары Пиракова - Уильямс, Азаренко - Мертенс. Их матчи запланированы на 9 и 10 сентября.

Открытый чемпионат США по теннису завершится 13-го сентября. Призовой фонд турнира составляет 53,4 млн долларов США. Из-за пандемии организаторы для участников турнира придумали особый формат, поэтому в этом году в турнире не участвует ряд звезд мирового тенниса.

Подготовила Варвара Айрапетян