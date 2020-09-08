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После месячного перерыва возобновилось судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других

После месячного перерыва возобновилось судебное заседание по делу Роберта Кочаряна и других

В Шенгавитском отделении суда общей юрисдикции Еревана началось судебное заседание по делу второго президента Армении Роберта Кочаряна и других.

Как передает «Арменпресс», правопреемники потерпевших и их представители не присутствуют на судебном заседании.

Суд выясняет причину неявки правопреемников потерпевших и их представителей.

По делу проходят также бывший министр обороны Сейран Оганян, бывший секретарь Совета национальной безопасности Армен Геворкян и бывший начальник Генштаба ВС Юрий Хачатуров.

Юрий Хачатуров и Сейран Оганян обвиняются в свержении конституционного строя Республики Армения, Роберт Кочарян - в свержении конституционного строя Республики Армения и получении взятки в особо крупных размерах, Армен Геворкян -  в содействии свержению конституционного строя Республики Армения, в получении взятки в особо крупных размерах и в легализации имущества, полученного преступным путем.


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