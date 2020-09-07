Премьер-министр вместе с супругой посетил приграничные общины Тавуша

Премьер-министр Никол Пашинян с супругой Анной Акопян посетил приграничные общины Тавушской области. Премьер-министра сопровождали министр территориального управления и инфраструктур Сурен Папикян, губернатор Тавуша Айк Чобанян и и.о. председателя комитета градостроительства Армен Гулярян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, премьер-министр и г-жа Акопян сначала побывали в общине Чинари, где встретились с местными жителями, выслушали их проблемы и ответили на различные вопросы.

Премьер-министр сначала поблагодарил жителей приграничной общины за то, что они решительно стояли в тылу наших Вооруженных Сил в победоносных июльских боях.

“Прежде всего, хочу поблагодарить вас за июльские победоносные бои. так как, правда, Вооруженные силы создали нашу победу, но если бы они не знали, что у них сильный тыл, они не были бы такими сильными и отважными. Прежде всего, спасибо вам за это.

Во-вторых, да, мы считаем, что в таких ситуациях государство должно четко выполнять свои обязательства. Вообще мы должны организовать государственную поддержку так, чтобы она не лишала людей мотивации что-то делать, а наоборот, поощряла их. Потому что сейчас, так называемая “благотворительная” логика часто вредна. Очень важно, чтобы мы смогли сформировать правильный баланс между обязательствами государства и гражданина: каковы обязательства государства, каковы обязательства гражданина. Мы должны констатировать, что решение всех проблем в Республике Армения - это работа. Каждый из нас должен постараться решить свою проблему в рамках своей ответственности и своей работой. И здесь тоже государство должно поддерживать гражданина, а гражданин должен поддерживать государство. Если государство перекладывает решение всех проблем на гражданина или гражданин перекладывает решение всех проблем на правительство, это означает, что ни одна проблема не будет решена. И наша основная логика должна заключаться в том, что правительство должно быть рядом с гражданином, а гражданин должен быть рядом с правительством. Правительство должно зафиксировать, признать и выполнить свои обязательства. Гражданин, в свою очередь, должен зафиксировать, признать и выполнить свои обязательства”, - отметил премьер-премьер.

По словам Никола Пашиняна, конечно, должна быть особая политика в отношении приграничных сел. “Что мы сегодня констатируем? Впервые с 90-х годов в селе Чинари с нуля, с фундамента строится дом. И не стоит смотреть на это так, что строится не мой, а чужой дом. Каков наш девиз в этой связи? «Армения - мой дом, народ - моя семья»”, - сказал премьер-министр.

Говоря о создаваемых для приграничных сел возможностях, глава правительства отметил, что в отношении работающих здесь женщин произошли изменения: если у них будет ребенок, то они будут получать 50 тыс драмов в месяц в качестве пособия по уходу за ребенком, а неработающие матери - 26 тыс.

“В последние годы село Чинари было для меня примером. Наша задача - довести экспорт инжира с прошлогоднего показателя в 600 тонн до 6000 тонн. Решение ваших проблем находится в земле. Наша задача - сделать ваши инжирные сады аппаратом для печати денег”, - сказал премьер-министр.

Глава общины сообщил, что решена и проблема заготовки инжира, который экспортируется в Российскую Федерацию.

Премьер-министр подчеркнул, что июльская победа должна стать началом возрождения Чинари, возрождения приграничных общин в целом. “Мы должны преодолеть нашу бедность. И в этом самый главный смысл сегодняшнего дня. Потому что победивший народ должен начать жить как победитель. Это не имеет ничего общего с содержимым столов, это не имеет ничего общего с содержимым карманов. Это, прежде всего, связано с душевным состоянием. Как только наступит такое душевное состояние, все остальное будет решено по очереди”, - подчеркнул Никол Пашинян.

Затем премьер-министр и г-жа Акопян посетили строительную площадку нового дома одного из жителей Чинари, ознакомились с ходом работ. Дом был полностью разрушен в результате обстрела противника, и в рамках государственного финансирования сейчас строится новый шестикомнатный дом с укрытием.

Кроме того, уже завершен ремонт 12 домов в Чинари, пострадавших от обстрела.

Затем премьер-министр и Анна Акопян посетили общину Мовсес. Во время встречи с жителями во дворе церкви Св. Богоматери был обсужден процесс проводимых в селе дорожно-строительных работ. В селе с 300-летней историей впервые проложена асфальтированная дорога. Никол Пашинян подчеркнул, что это заслуга только ответственных налогоплательщиков. Премьер-министр подчеркнул, что цель возглавляемого им правительства - обеспечить одинаковое качество дорог от ереванской улицы Абовяна и площади Республики до села Мовсес.

Следующей остановкой премьер-министра стал Айгепар, превратившийся в большую стройплощадку. Здесь ремонтируются или полностью реконструируются поврежденные в результате обстрела дома, число которых достигает трех десятков, асфальтируются все улицы общины. В работах задействованы местные жители, некоторые из которых ранее занимались выездной работой. Они поблагодарили премьер-министра и правительство за проводимую масштабную работу, решающую не только их жилищные, но и их трудовые проблемы.

В ходе визита премьер-министр ознакомился с ходом строительства, поблагодарил айгепарцев за достойное выполнение миссии пограничника. Никол Пашинян и г-жа Акопян также ознакомились со строительством нового убежища в школе Айгепара.

Глава правительства также посетил общину Неркин Кармирахпюр, где ознакомился со строительством сквера “Мать” и ремонтом 8 квартир, пострадавших в результате обстрела. Здесь также активно ведутся строительные работы. Поврежденные крыши, стены и окна ремонтируются с привлечением местных жителей.

Никол Пашинян с супругой также посетил Бердскую крепость, где ведутся раскопки. Ожидается, что в ближайшем будущем крепость станет одним из туристических центров Берда.