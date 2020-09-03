В Армении подтверждено 196 случаев COVID-19: выздоровели 224 человека, скончались 3

В Армении по состоянию на 3 сентября всего подтверждено 44 271 случаев COVID-19, 38 855 из которых выздоровели.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 258 пациентов. За последние сутки проведено 2 892 тестов, а в общем счете 211 281.

Таким образом, выявлено 196 новых случаев заражения, 224 больных выздоровели.

В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 887 летальных исходов (увеличились на 3).

В Министерстве здравоохранения Армении сообщают, что скончались мужчина 58 лет и 2 женщины 70 лет. Они имели сопутствующие хронические заболевания.

Зафиксировано 2 случая смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев 271.

Правительство Армении решило продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта 2020 года и продленного до 12 августа 2020 года еще на 30 дней, с 17:00 12 августа до 17:00 11 сентября 2020 года включительно.

Лилит Демурян