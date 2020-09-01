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Послы Франции и Армении воздали дань уважения у оскверненного памятника Комитасу

Послы Франции и Армении воздали дань уважения у оскверненного памятника Комитасу

Посол Армении во Франции Асмик Толмаджян и посол Франции в Армении Джонатан Лакот в Париже у памятника Комитасу, который накануне был осквернен, почтили память жертв Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает официальная страница посольства Армении во Франции в Facebook.

“Сегодня посол Армении во Франции Асмик Толмаджян, посол Франции в Армении Джонатан Лакот, а также сопредседатели Координационного совета армянских организаций Франции CCAF France Ара Торанян и Мурад Папазян в Париже почтили память жертв Геноцида армян, у памятника Комитасу, который накануне был осквернен неподобающей надписью”, - говорится в записи.

31 августа посольство Армении решительно осудило осквернение в Париже памятника Комитасу, являющееся проявлением отрицания памятника, посвященного памяти жертв Геноцида армян, а также армян, погибших за Францию.


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