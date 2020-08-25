Трамп уверен, что эпидемия коронавируса пройдет без вакцины

Президент США Дональд Трамп уверен, что от коронавируса удастся избавиться независимо от того, появится ли у США вакцина, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее члены рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом неоднократно опровергали заявления президента США, что коронавирус "может постепенно сойти на нет".

"Когда мы избавимся от этого вируса, а это пройдет, и это произойдет быстрее, чем люди думают, с вакцинами и даже без них. Это происходит", - сказал Трамп, выступая перед сторонниками в Северной Каролине. Он напомнил, что в США идет финальная фаза испытания вакцины от коронавируса, и заявил, что "она может появиться до конца года или гораздо раньше". "Вместе мы преодолеем вирус", - отметил американский президент.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число заболевших коронавирусом в США превысило 5,7 миллиона человек, 177 тысяч жителей США скончались.

В США несколько компаний работают над созданием вакцины от коронавируса, сейчас новая вакцина проходит финальный этап испытаний. Ранее администрация Трампа заявляла, что вакцина может появиться до конца года.

Минздрав России 11 августа зарегистрировал первую в мире вакцину "Спутник V" для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦ эпидемиологии и микробиологии им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) с партнерами инвестировал 4 миллиарда рублей в производство вакцины от коронавируса в России.