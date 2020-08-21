Быть в гармонии с миром: президент Саркисян продолжает встречи с представителями интеллигенции

Президент Республики Армения Армен Саркисян продолжает встречи с представителями интеллигенции. На этот раз президент принял режиссера Николая Цатуряна, главного редактора газеты «Аравот» Арама Абрамяна, писателя, публициста Ваграма Мартиросяна, основателя медиаплатформы «Армяне», главного редактора Араика Манукяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, участники встречи, в частности, подчеркнули необходимость системных изменений в сфере культуры, посчитали важным идти в ногу со временем. Были также затронуты изменения, осуществленные в сфере образования, с учетом особой первостепенной роли образования в развитии страны.

«Система образования очень чувствительна, нужно тысячу раз отмерить, а потом резать, - сказал президент Саркисян. - И нам есть чему учиться и в социальной, и в культурной, и в образовательной сферах, но я считаю очень опасным просто взять и скопировать конституцию страны или учебник. У каждой нации и каждого народа должны быть неизменные стандарты, ценности, которые не должны меняться со временем. Что бы ни представили миру, должно быть сделано у нас».

Отметив, что сегодняшний мир существенно отличается от предыдущего, а предыдущий мир был не 100, а 20 лет назад, Армен Саркисян сказал: «Есть огромная информация. Если можешь усвоить эту информацию, координировать и после этого и прийти к соответствующим выводам, разработать план и работать по плану в соответствии с планом, то можешь стать человеком, который знает, куда идет, бизнесом, который знает, куда идет, культурой, которая знает, куда идет, страну, которая знает, куда идет. Если хорошо это представить, то ситуация будет в нашу пользу.

Для нас очень важно сначала понять изменившийся мир, хорошо его узнать, а во-вторых, иметь свое место, хотя бы видение того, где мы хотим быть. Если у нас есть видение, должна быть соответствующая программа, затем список действий.

Конечно, какое бы решение мы ни приняли, мы придем к тому же выводу, что культура, образование, наука важны и очень существенно быть современным. Мы можем быть успешными, если будем в гармонии с сегодняшним миром».