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Устроившие мятеж военные объявили о создании Национального комитета спасения народа Мали

Устроившие мятеж военные объявили о создании Национального комитета спасения народа Мали

Военные Мали, устроившие во вторник мятеж и арестовавшие членов правительства и президента Ибрагима Бубакара Кейту, который впоследствии объявил о своей отставке, роспуске парламента расформировании кабмина, объявили в среду о создании Национального комитета спасения народа. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в среду нигерийская газета Vanguard.

"Национальный комитет спасения народа решил взять на себя ответственность перед нацией и историей", - цитирует издание выступившего с заявлением по национальному телевидению заместителя начальника штаба ВВС Мали Исмаэля Ваге. Он объявил, что "в разумные сроки" в стране будут проведены выборы. Лидеры мятежников также заявили, что обязуются следовать всем международным соглашениям.

Утром 18 августа на армейской базе Кати произошел военный мятеж. Кейта в эфире государственного телеканала сообщил о своей отставке.


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