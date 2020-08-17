Международный фестиваль “Фреско” в городе Берд начнется концертом танцевального ансамбля “Берд”

VII Международный фестиваль современного искусства и духовных фильмов “Фреско” состоится с 22 августа по 1 сентября.

Как передает «Арменпресс», “Фреско”, с соблюдением правил антиэпидемической профилактики, устроит настоящий праздник, который будет длиться 11 дней.

Цель фестиваля - посредством духовного и культурного диалога способствовать распространению гуманитарных ценностей. Торжественная церемония открытия “Фреско” состоится в приграничном живописном городе Берд. Под открытым небом состоится концерт танцевального ансамбля “Берд”, после чего последуют просмотры фильмов.

Ереванская программа фестиваля стартует с 24-го августа и продлится до 1-го сентября. Она пройдет в самом сердце Еревана, на улице Абовяна, на территории церквей Св. Анны и Сурб Катогике. В программу будут просмотры фильмов, концертные выступления и онлайн встречи.

В ходе фестиваля состоятся и долгожданные концерты: 28 августа - сольный концерт Государственного ансамбля танца Армении, 29 августа - юбилейный концерт, посвященный 70-летию Рубена Ахвердяна, 30 августа выступят Дживан Гаспарян и его друзья.

Из более чем 3 000 заявок (из 85 стран), представленных в этом году на фестивале, были отобраны 63 фильма (из 23 стран). В конкурсную программу вошли фильмы о гуманизме, патриотизме, о здоровом образе жизни и других общечеловеческих ценностях.

Фестиваль проводится с благословения и при содействии Первопрестольного Святого Эчмиадзина, при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и при содействии Армянского фонда “Круглый стол”.