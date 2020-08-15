Президент Армен Саркисян поздравил князя Лихтенштейна с Национальным праздником

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное

послание князю Лихтенштейна Алоизу фон унд цу Лихтенштейну по случаю

Национального праздника.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ

аппарата президента РА.

«Армения придает большое значение развитию и укреплению взаимовыгодного

сотрудничества с Лихтенштейном. Я полон надежды, что совместными усилиями и

инициативами мы придадим новый импульс расширению двусторонних отношений на

благо наших народов», - говорится в послании президента.