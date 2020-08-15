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Президент Армен Саркисян поздравил князя Лихтенштейна с Национальным праздником

Президент Армен Саркисян поздравил князя Лихтенштейна с Национальным праздником
Президент Республики Армения Армен Саркисян направил поздравительное
послание князю Лихтенштейна Алоизу фон унд цу Лихтенштейну по случаю
Национального праздника.
Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью и СМИ
аппарата президента РА.
«Армения придает большое значение развитию и укреплению взаимовыгодного
сотрудничества с Лихтенштейном. Я полон надежды, что совместными усилиями и
инициативами мы придадим новый импульс расширению двусторонних отношений на
благо наших народов», - говорится в послании президента.
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