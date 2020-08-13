В Акунке реализовываются две субвенционные программы

ГАВАР, 13 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. В селе Акунк Гегаркуникской области в настоящее время реализуются две субвенционные программы, а третья программа строительства дороги будет запущена через несколько дней.

Как сообщает «Арменпресс», губернатор Гегаркуника Гнел Саносян посетил дом культуры и парк, где ведутся строительные работы в рамках субвенционных программ, реализуемых правительством Армении. По словам главы общины Акунк Николы Хачатряна, первоначальная общая стоимость программы благоустройства двора Дома культуры Акунк составляла 12 миллионов 736 тысяч драмов, из которых 45% или 5 миллионов 731 тысяч драм выделено правительством Армении, 55% или 7 миллионов драм - муниципалитетом общины Акунк. Общая стоимость программы по созданию Зала для церемоний Акунк составила 9 300 000 драмов, из которых 45% или 4 185 000 драмов были предоставлены Правительством Республики Армения, 55% или 5 115 000 драмов - мэрией Акунка. Во дворе дома культуры установлены бордюры и памятники, скамейки и черепица. Зал для церемоний установлен на территории Дома культуры. В рамках выделенной суммы здесь ведутся работы по внутренней отделке и реконструкции. Строительство началось в середине июля и будет завершено в этом году.

Первоначальная общая стоимость программы асфальтирования участков улиц Акунк Барекамутюн и Шаумян составляет 13 миллионов 159 тысяч драмов, из которых 60% или 7 миллионов 895 тысяч драмов выделено правительством РА, 5 миллионов 263 тысячи драмов - сельским самоуправлением. Строительные работы начнутся в ближайшее время. Улица Барекамутюн будет заасфальтирована на 246 метров, участок улицы Шаумяна составит 120 метров.

Губернатор также обсудил с главой общины Акунк вопрос о переводе поликлиники Акунк в новое здание.

«Поликлиника «Акунк» находится на территории школы Акунка, что уже становится невозможным и недопустимым в условиях распространения эпидемии. Мы должны сделать все возможное, чтобы в кратчайшие сроки переместить поликлинику в район здания, находящегося в ведении муниципалитета, где мы должны провести капитальный ремонт», - сказал Гнел Саносян.

Хосров Хлгатян