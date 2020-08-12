Помпео назвал выборы в Белоруссии несвободными

Выборы в Белоруссии не были свободными и справедливыми, против демонстрантов в настоящее время предпринимаются жесткие действия. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на «Известия», об этом в среду, 12 августа, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе визита в Чехию.

Он отметил, что нынешняя ситуация в Беларуси — это трагедия. По словам высокопоставленного дипломата, он негативно относится к подавлению мирных протестов.

«Мы хотим свободы по всей Европе, мы также хотим свободы для людей в таких местах, как Беларусь», — сказал он.

Ранее в среду Помпео заявил, что сомневается в итогах выборов в Белоруссии, и призвал обеспечить гражданским активистам право на свободу выражения мнений.