В Армении подтвержден 201 новый случай COVID-19, 335 человек выздоровели, 3 умерли

ЕРЕВАН, 12 АВГУСТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 12 августа в Армении подтверждено 40 794 случая заболевания коронавирусом, из которых 33 492 вылечены.

Как сообщает «Арменпресс», об этом говорится на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний Министерства здравоохранения РА.

6262 пациента в настоящее время проходят лечение от коронавируса. За последние 24 часа было проведено 1710 тестов, всего 179032 теста. Таким образом, подтвержден 201 новый случай заболевания коронавирусом - 335 выздоровевших.

От коронавирусной болезни зарегистрировано 806 смертей (рост на 3%).

Как сказано в сообщении Минздрава РА, погибшими оказались 59 мужчин 60 лет и женщина 64 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания.

При подтверждении коронавирусной инфекции у пациентов было зарегистрировано 234 случая смерти, но смерть наступила из-за другого заболевания.

13 июля правительство приняло решение о продлении на 30 дней чрезвычайного положения, объявленного в Республике Армения, которое было продлено 16 марта 2020 года, до 13 июля, с 17:00 13 июля, на 30 дней, до 17:00 12 августа.

Лилит Демурян