Время в Ереване: 11:07:36,   12 Август

Армения отправит в Ливан третий самолет с гуманитарной помощью

Армения отправит в Ливан третий самолет с гуманитарной помощью

Правительство Республики Армения 11 августа отправит правительству Ливанской Республики третий самолет с гуманитарной помощью. В беседе с Арменпресс пресс-секретарь вице-премьера Армении Тиграна Авиняна Ваан Унанян отметил, что на этот раз будет отправлена более 12 тонн гуманитарной помощи.

Первый рейс из Армении состоялся 8 августа, второй - 9 августа. Самолеты доставили в Ливан гуманитарную помощь правительства Армении, в которую входили лекарства и медикаменты, предназначенные для помощи пострадавшим от взрыва в порту Бейрута 4 августа.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен



https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации