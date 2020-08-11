Армения отправит в Ливан третий самолет с гуманитарной помощью

Правительство Республики Армения 11 августа отправит правительству Ливанской Республики третий самолет с гуманитарной помощью. В беседе с Арменпресс пресс-секретарь вице-премьера Армении Тиграна Авиняна Ваан Унанян отметил, что на этот раз будет отправлена более 12 тонн гуманитарной помощи.

Первый рейс из Армении состоялся 8 августа, второй - 9 августа. Самолеты доставили в Ливан гуманитарную помощь правительства Армении, в которую входили лекарства и медикаменты, предназначенные для помощи пострадавшим от взрыва в порту Бейрута 4 августа.