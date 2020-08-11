Судебное заседание по делу Кочаряна и других отложено

Судебное заседание по делу второго президента Армении и других лиц, проходящее в Шенгавитской резиденции суда общей юрисдикции Еревана, отложено до 8 сентября.

Как передает “Арменпресс”, на заседании председательствовала судья Анна Данибекян.

Защитник бывшего начальника Генштаба ВС Армении Юрия Хачатурова Мигран Погосян не смог явиться на судебное заседание, исходя из чего оно было отложено. Погосян представил суду письменное заявление о том, что из-за внезапно возникших проблем не может присутствовать на сегодняшнем судебном заседании. Мигран Погосян собирался представить ходатайство об отводе председательствующей судье Анне Данибекян.

Прокурор Геворг Багдасарян на заседании попросил признать отсутствие защитника неуважительным, поскольку, по его оценке, это всего лишь повод для затягивания заседаний.

Адвокат второго президента РА Роберта Кочаряна Арам Вардеванян отметил, что будет правильно, чтобы причины отсутствия Миграна Погосяна представил именно он, и связанные с ними обсуждения состоялись в его присутствии.

Адвокат Вардгес Геворкян прекратил полномочия защитника бывшего вице-премьера Армена Геворкяна, а другой защитник – Эрик Алексанян – с 12 августа по 1 сентября включительно будет находиться в ежегодном отпуске.

Учитывая отсутствие Миграна Погосяна и обстоятельство отпуска Эрика Алексаняна, суд отложил заседание до 13: 00 8 сентября.

На предыдущем заседании адвокат Кочаряна Айк Алумян ходатайствовал о прекращении процессуального статуса потерпевших и их правопреемников по делу о свержении конституционного строя и допросить их в качестве свидетелей. Алумян отметил, что 102 лица, получившие телесные повреждения различной степени тяжести, были признаны потерпевшими в рамках возбужденного по делу о событиях 1-2 марта 2008 года, а в 2018 году от этого было отсоединено дело, в рамках которого было предъявлено обвинение по статье 300.1. Адвокат представил суду список из 102 человек, с просьбой допросить указанных лиц в качестве свидетелей.

По делу проходят второй президент Армении Роберт Кочарян, бывший министр обороны Сейран Оганян, бывший секретарь Совета национальной безопасности Армен Геворкян и бывший начальник Генштаба ВС Юрий Хачатуров.

Лилит Демурян