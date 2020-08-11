Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян провел телефонный разговор с генеральным секретарем Франкофонии Луиз Мушикивабо.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении информации и связей с общественностью МИД Армении, собеседники обменялись мнениями вокруг развития событий в регионе Франкофонии и путей адресации проблем, стоящих перед организацией.

В этом контексте министр Мнацаканян и генеральный секретарь Мушикивабо коснулись ситуации в Ливане в результате мощного взрыва в Бейруте и вопросов предоставления гуманитарной помощи Ливану.

Представляя работы правительства Армении по оказанию помощи ливанскому народу, министр Мнацаканян подчеркнул, что как страна, председательствующая на саммите Франкофонии, Армения придает важность поддержке семьи Франкофонии ливанскому народу в деле преодоления кризиса и достойного выхода из критической ситуации.