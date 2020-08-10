Пашинян выразил соболезнования народу Индии в связи с авиакатастрофой

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил соболезнования народу Индии в связи с трагической авиакатастрофой в Керале. Как сообщает Арменпресс, Пашинян выразил соболезнование в своем микроблоге в Twitter.

«Глубоко опечалены трагической авиакатастрофой в Керале. Выражаем наши глубочайшие соболезнования братскому и скорбящему народу Индии. Желаем скорейшее выздоровление раненым», - написал Пашинян.

Самолет с 190 пассажирами на борту разбился при посадке в аэропорту "Каликут" города Кожикоде 8 августа. По последним данным, погибли по меньшей мере 18 человек, в их числе оба пилота. Пострадали десятки людей, 156 из них получили серьезные травмы. Это самая крупная авиакатастрофа в Индии за последнее десятилетие. "Боинг 737", возвращавшийся из Дубая, съехал со скользкой из-за дождя посадочной полосы и разломился на две части.